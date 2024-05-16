T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/1307 Esas 29/04/2024 2. İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının 29/04/2024 tarihli 2. Celsesinin 1 nolu ara kararı uyarınca;
İZMİR ili, BERGAMA ilçesi, KAŞIKÇI mah/köy, 108 Cilt, 63 Aile sıra no, 97 sırada nüfusa kayıtlı, MUSA ve AYŞEN oğlu/kızı, 28/07/1993 dogumlu, 36091717824 TC kimlik numaralı MUSTAFA ÖZTÜRK'ün gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla M.K'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen yukarıdaki kişi hakkında bilgisi olanların ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmalarının gerektiği ilan olunur. 29/04/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02032221