Yayınlanma: 14 Ocak 2024

T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İSMAİL GERGEN ADINA

ESAS NO : 2022/1362 Esas

DAVACILAR :1 FATİH GERGEN

2- HATİCE ARAS

3-FAHRİYE GERGEN

DAVALI : İSMAİL GERGEN

Davacılar tarafından İzmir ili, Bergama İlçesi, Kadıköy Mah. 1197 Parsel sayılı taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, davanın duruşması 06/03/2024 günü saat 09:30'a bırakılmıştır. Ancak Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığı, adres tespitinizin yapılamadığı anlaşıldığından tarafınıza " ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız" hususu TK 28. Ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.