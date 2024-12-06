T.C. BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:01

T.C. BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2022/170 ESAS

Adıyaman İli Besni İlçesi (Güzelyurt) İzollu sınırları içerisinde bulunankuzeyi köy boşluğu/ tapulama harici güneyi 252,253 ve 254 noluparseller, doğusu köy /boşluğu tapulama harici batısı köy boşluğu/ tapulama harici ile çevrili 972,07metre kare taşınmaz için VEYSEL AVŞAR tarafından Besni 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/170 Esas sayılı dosyasında Tapusuz Taşınmaz Tescili davası açılmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin veya itirazı olanların 3 ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilan olunur.