T.C. BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 17.03.2025 - 00:01

T.C. BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2023/202 Esas

Adıyaman ili Besni ilçesi Çomak köyü hudutları içerisinde bulunan kuzeyi yol ve 273 nolu parsel, güneyi 101 ada 1 parsel, doğusu 274 nolu parsel, batısı 101 ada 1 nolu parsel ve yol ile çevrili 23.519,93 m² büyüklüğündeki taşınmaz ile ilgili olarak Besni 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/202 Esas sayılı dosyasında davacı Makbule İNCE tarafından Tapu İptali ve Tescil davası açılmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin veya itirazı olanların Mahkememize müracaatları ilan olunur.21.02.2025