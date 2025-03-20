T.C. BEYKOZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BEYKOZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/1496 Esas
DAVACI: GEHAD ZAKİ
VEKİL: Av. CİHANGİR ŞAMİL ASKEROĞLU
MİRAS BIRAKAN: MOHAMED ZAKİ- T.C.No: 48460972628
Davacı tarafından Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında;
Mahkememizce Muris Mohamed ZAKİ'nin mirasçılarına ulaşmak için Mahkememizce araştırmalar yapılmış, murisin uyruğunun bağlı olduğu Büyükelçilik vasıtası ile de murisin mirasçılarının listesinin gönderilmesi istenmiş ise de bir sonuç alınamadığından, murisin Türkiye'de mirasçıları olup olmadığının araştırılması için ilanen tebliğe karar verilmiştir.
Müteveffa Mohamed ZAKİ'nin (48460972628) Türkiye'de yaşayan herhangi bir mirasçısı var ise mahkememize başvurması veya 14/05/2025 Tarih 10:35 saatinde duruşmada hazır olması ilanen tebliğ olunur.