Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

T.C. BEYKOZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/1496 Esas

DAVACI: GEHAD ZAKİ

VEKİL: Av. CİHANGİR ŞAMİL ASKEROĞLU

MİRAS BIRAKAN: MOHAMED ZAKİ- T.C.No: 48460972628

Davacı tarafından Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında;

Mahkememizce Muris Mohamed ZAKİ'nin mirasçılarına ulaşmak için Mahkememizce araştırmalar yapılmış, murisin uyruğunun bağlı olduğu Büyükelçilik vasıtası ile de murisin mirasçılarının listesinin gönderilmesi istenmiş ise de bir sonuç alınamadığından, murisin Türkiye'de mirasçıları olup olmadığının araştırılması için ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Müteveffa Mohamed ZAKİ'nin (48460972628) Türkiye'de yaşayan herhangi bir mirasçısı var ise mahkememize başvurması veya 14/05/2025 Tarih 10:35 saatinde duruşmada hazır olması ilanen tebliğ olunur.