T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Yayınlanma: 28 Kasım 2023

SIRA NO

ADI SOYAD / ÜNVAN

YIL

ÖDEME EMRİ DOSYA

NUMARASI

TAHAKKUK TÜRÜ

BORÇ (TL)

1

SİPAHİ EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ

2019-2020-2021-2022

182442

ÇEVRE-İLAN

13.370,80

2

SİRTAKİ EGE MEZE LEZZETLERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

2018-2019-2020-2021-2022

182258-182259

ÇEVRE-İLAN-DİĞER

29.079,64

3

SOLVİT TURZM İŞLT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2019-2020-2021-2022

187991

ÇEVRE-İLAN-DİĞER

16.845,60

4

ŞABAN IŞIK

2018-2019-2020-2021-2022

171773

BİNA-ARSA

12.112,60

5

ŞABAN ÖZGÜNEŞ

2018-2019-2020-2021-2022

248295

DİĞER

253.682,77

6

ŞEYHMUS SAYHAR

2018-2019-2020-2021-2022

170779-184298

BİNA

18.070,80

7

TAMBULUT GIDA VE İHT. MAD. TEK.OTO.İNŞ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

2022

170035

DİĞER

37.184,57

8

TANER HAN

2019-2020-2021-2022

173070

ÇEVRE-İLAN-DİĞER

14.818,56

9

TASF.HAL. S.S.BAYBURTLU ZİHNİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2018-2019-2020-2021-2022

169509-183399

BİNA-ARSA-DİĞER

742.573,32

10

TASF.HAL. S.S.EKŞİOĞLU AKKENT BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR EVLERİ KONUT YAPI KOOP.

2021-2022

165981-184017

BİNA-ARSA

49.935,60

11

TASF.HAL. S.S.GÜRPINAR KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

2018-2019-2020-2021-2022

184415

BİNA-ARSA

101.996,40

12

TASF.HAL. S.S.PINAR KULE KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

2018-2019-2020-2021-2022

184128

BİNA

77.203,50

13

TASF.HAL. S.S.YAKUPLU KÖYÜ ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2018-2019-2020-2021-2022

169535-184423

BİNA-ARSA-DİĞER

406.330,10

14

TASFİYE HALİNDE S.S.BÜYÜKÇEKMECE YAPI KOOPERATİFİ

2018-2019-2020-2021-2022

131418-170419-243876

BİNA-ARSA-DİĞER

216.887,60

15

TAWFIQ SAMIR TAWFIQ AL GHAZAWI

2020-2021-2022

172036

BİNA

12.443,20

16

TEKGÜL KAYGUSUZ

2018-2019-2020-2021-2022

185462

DİĞER

22.870,00

17

TEMEL TAŞ VE MADENCİLİK A.Ş

2018-2019-2020-2021-2022

-

ARSA

314.278,80

18

TERMİK İNŞAAT MADENCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2018-2019-2020-2021-2022

188760

BİNA

13.226,80

19

TESLİME PALA

2020-2021-2022

171886

ARSA

15.826,20

20

TET AYDINLATMA İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

202-2021-2022

-

BİNA

13.587,20

21

TURGAY AYDIN

2020-2021-2022

-

DİĞER

13.571,00

22

TURHAN AKIN

2018-2019-2020-2021-2022

168037

ARSA

23.086,80

23

TÜRER-İNŞAAT SANAYİVE TİCARET A.Ş.

2018-2019-2020-2021-2022

184154

ARSA

12.240,60

24

UĞUR SEVER

2020-2021-2022

168686

BİNA-ARSA

17.166,40

25

ÜMİT ZEHRA PAMİR

2018-2019-2020-2021-2022

112810-243274

ARSA

138.061,90

26

ÜNER İNŞAAT HAFR. NAK. PEYZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

2022

253647

DİĞER

14.386,41

27

ÜSO SU ARMATÜRLERİ İNŞ.MALZ.SAN.VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ

2020-2021-2022

163484-253248

BİNA-DİĞER

13.503,32

28

VAHİT YILDIZ

2018-2019-2020-2021-2022

168331-184339

BİNA

15.421,60

29

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜR.

2020

156927

DİĞER

67.723,50

30

VİRA SİSTEM VE TEKNOLOJİ İLETİŞİM HİZMETLERİ ELEKTRONİK SANAYİ EMLAK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2022

188136-

ARSA

19.628,40

31

YANKI AKUSTİK DEKORASYON TUR. GIDA. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2018-2019-2020-2021-2022

168529-168531-183816-185219

ÇEVRE-İLAN-DİĞER

61.047,52

32

YUNUS IŞIK

2021

248398

DİĞER

570.000,00

33

YURDAY NESİN AKKAYA

2020

156622

İLAN

63.507,17

34

YÜCE VETERİNERLİK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2018-2019-2020-2021-2022

253192

ÇEVRE-İLAN-DİĞER

12.430,94

35

ZEKİ NURSEL

2018-2019-2020-2021-2022

168419-253347

BİNA

14.708,80

36

ZEMAS EĞİTİM HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.

2019-2020-2021-2022

156620-156621-169496

ÇEVRE-İLAN-ECRİMİSİL

139.591,93

37

ZEZE BAR VE RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ.

2022

252597

DİĞER

39.210,50

38

ZİYAETTİN YILDIRIMGEÇ

2018-2019-2020-2021-2022

-

ARSA

14.970,00

39

ZÜLEYHA ALHAN

2018-2019-2020-2021-2022

167448-185140

BİNA

32.670,80

TOPLAM





3.665.251,65

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında ise işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01939635