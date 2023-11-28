T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
SIRA NO
ADI SOYAD / ÜNVAN
YIL
ÖDEME EMRİ DOSYA
NUMARASI
TAHAKKUK TÜRÜ
BORÇ (TL)
1
SİPAHİ EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ
2019-2020-2021-2022
182442
ÇEVRE-İLAN
13.370,80
2
SİRTAKİ EGE MEZE LEZZETLERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
2018-2019-2020-2021-2022
182258-182259
ÇEVRE-İLAN-DİĞER
29.079,64
3
SOLVİT TURZM İŞLT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2019-2020-2021-2022
187991
ÇEVRE-İLAN-DİĞER
16.845,60
4
ŞABAN IŞIK
2018-2019-2020-2021-2022
171773
BİNA-ARSA
12.112,60
5
ŞABAN ÖZGÜNEŞ
2018-2019-2020-2021-2022
248295
DİĞER
253.682,77
6
ŞEYHMUS SAYHAR
2018-2019-2020-2021-2022
170779-184298
BİNA
18.070,80
7
TAMBULUT GIDA VE İHT. MAD. TEK.OTO.İNŞ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
2022
170035
DİĞER
37.184,57
8
TANER HAN
2019-2020-2021-2022
173070
ÇEVRE-İLAN-DİĞER
14.818,56
9
TASF.HAL. S.S.BAYBURTLU ZİHNİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
2018-2019-2020-2021-2022
169509-183399
BİNA-ARSA-DİĞER
742.573,32
10
TASF.HAL. S.S.EKŞİOĞLU AKKENT BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR EVLERİ KONUT YAPI KOOP.
2021-2022
165981-184017
BİNA-ARSA
49.935,60
11
TASF.HAL. S.S.GÜRPINAR KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
2018-2019-2020-2021-2022
184415
BİNA-ARSA
101.996,40
12
TASF.HAL. S.S.PINAR KULE KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
2018-2019-2020-2021-2022
184128
BİNA
77.203,50
13
TASF.HAL. S.S.YAKUPLU KÖYÜ ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ
2018-2019-2020-2021-2022
169535-184423
BİNA-ARSA-DİĞER
406.330,10
14
TASFİYE HALİNDE S.S.BÜYÜKÇEKMECE YAPI KOOPERATİFİ
2018-2019-2020-2021-2022
131418-170419-243876
BİNA-ARSA-DİĞER
216.887,60
15
TAWFIQ SAMIR TAWFIQ AL GHAZAWI
2020-2021-2022
172036
BİNA
12.443,20
16
TEKGÜL KAYGUSUZ
2018-2019-2020-2021-2022
185462
DİĞER
22.870,00
17
TEMEL TAŞ VE MADENCİLİK A.Ş
2018-2019-2020-2021-2022
-
ARSA
314.278,80
18
TERMİK İNŞAAT MADENCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2018-2019-2020-2021-2022
188760
BİNA
13.226,80
19
TESLİME PALA
2020-2021-2022
171886
ARSA
15.826,20
20
TET AYDINLATMA İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
202-2021-2022
-
BİNA
13.587,20
21
TURGAY AYDIN
2020-2021-2022
-
DİĞER
13.571,00
22
TURHAN AKIN
2018-2019-2020-2021-2022
168037
ARSA
23.086,80
23
TÜRER-İNŞAAT SANAYİVE TİCARET A.Ş.
2018-2019-2020-2021-2022
184154
ARSA
12.240,60
24
UĞUR SEVER
2020-2021-2022
168686
BİNA-ARSA
17.166,40
25
ÜMİT ZEHRA PAMİR
2018-2019-2020-2021-2022
112810-243274
ARSA
138.061,90
26
ÜNER İNŞAAT HAFR. NAK. PEYZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
2022
253647
DİĞER
14.386,41
27
ÜSO SU ARMATÜRLERİ İNŞ.MALZ.SAN.VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ
2020-2021-2022
163484-253248
BİNA-DİĞER
13.503,32
28
VAHİT YILDIZ
2018-2019-2020-2021-2022
168331-184339
BİNA
15.421,60
29
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜR.
2020
156927
DİĞER
67.723,50
30
VİRA SİSTEM VE TEKNOLOJİ İLETİŞİM HİZMETLERİ ELEKTRONİK SANAYİ EMLAK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2022
188136-
ARSA
19.628,40
31
YANKI AKUSTİK DEKORASYON TUR. GIDA. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
2018-2019-2020-2021-2022
168529-168531-183816-185219
ÇEVRE-İLAN-DİĞER
61.047,52
32
YUNUS IŞIK
2021
248398
DİĞER
570.000,00
33
YURDAY NESİN AKKAYA
2020
156622
İLAN
63.507,17
34
YÜCE VETERİNERLİK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2018-2019-2020-2021-2022
253192
ÇEVRE-İLAN-DİĞER
12.430,94
35
ZEKİ NURSEL
2018-2019-2020-2021-2022
168419-253347
BİNA
14.708,80
36
ZEMAS EĞİTİM HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.
2019-2020-2021-2022
156620-156621-169496
ÇEVRE-İLAN-ECRİMİSİL
139.591,93
37
ZEZE BAR VE RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ.
2022
252597
DİĞER
39.210,50
38
ZİYAETTİN YILDIRIMGEÇ
2018-2019-2020-2021-2022
-
ARSA
14.970,00
39
ZÜLEYHA ALHAN
2018-2019-2020-2021-2022
167448-185140
BİNA
32.670,80
TOPLAM
3.665.251,65
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında ise işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.