Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/468 Esas KARAR NO: 2023/274

Mahkememizde görülmekte olan davacı Tedaş tarafından açılmış olan Kamulaştırma davasında yapılan yargılama sırasında davalı Türkan Coşkun'un tebligata yarar adres bilgilerine ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, "Davanın KABULÜNE, Dava konusu Konya ili, Beyşehir İlçesi, Akçabelen/Meydan Mahallesi, Değirmen arkası mevkii, 307 ada 17 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi Cafer Aka tarafından düzenlenen 10/04/2023 havale tarihli raporda, IR harfiyle gösterilen parsel içerisinde kalan 189,59 m² miktarındaki kısımdan davacı idare lehine daimi irtifak hakkı tesisine, irtifak hakkının davacı tedaş adına tapuya kayıt ve tesciline," dair karar verildiği ve iş bu karara karşı davacı Tedaş tarafından istinaf yoluna başvurulduğu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.