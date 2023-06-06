T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06 Haziran 2023

Davacı TEDAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No

YER

Ada-Parsel

İrtifak/Kamulaştırma - Alan m²

Adı-Soyadı

2023/346

Karaali

235/40

1273,65

Rafet Ceylan

2023/350

Karaali

185/61

42,43

Rabia Gün

2023/352

Karaali

237/23

645,14

Keziban Erdoğmuş

2023/354

Karaali

237/14

221,25

Musa Erdoğmuş

2023/356

Karaali

180/111

615,32

Ayşe Erdoğmuş

2023/358

Karaali

180/121

768,09

Hanife Erdal

2023/360

Karaali

180/123

150,48

Hasan Çimen

2023/362

Karaali

180/135

7,12

Ahmet Karadayı

2023/364

Karaali

180/130

548,83

İbrahim Kocadayı

2023/366

Karaali

182/31

560,87

Hasan Kurt

2023/368

Karaali

180/117

9,52

Ahmet Karadayı

2023/370

Karaali

237/29

31,79

Osman Diri

2023/372

Karaali

235/39

8,89

Fatma Ceylan

2023/374

Karaali

205/196

2,11 - 34,11

Yaşar Erdoğmuş


180/113

498,75

"

2023/376

Karaali

237/27

490,41

Mustafa Sürer

2023/378

Karaali

106/125

135,42

Adem Arınç

2023/380

Karaali

185/59

22,03

Fatma Gün

Safiye Gürkan

Seyfeddin Gün

Fatih Gün

Hacer Hökkaş


2023/382

Karaali

180/122

604,35

Hüseyin Karadayı

2023/384

Karaali

237/24

22,87

Mehmet Ağar

2023/386

Karaali

237/22

367,41

Şeref Erdal

Fatih Erdal


2023/388

Karaali

180/139

171,13

Veli Gürkan

2023/390

Karaali

237/28

361,77

Emre Erdoğmuş


Gülfe Erdoğmuş

2023/392

Karaali

205/195

40,16

Ayşe Çağlak

2023/394

Karaali

180/120

799,42

Mehmet Pek

2023/396

Yenidoğan/Yenice

263/132

102,06

İsmail Turgutlu

2023/398

Yenidoğan/Yenice

263/128

121,4

Elmas Tüfekci



317/167

9,25

Mehmet Tüfekci

2023/400

Yenidoğan/Yenice

317/171

107,78

Gülfe Çambel

2023/402

Yenidoğan/Yenice

316/9

93,78

Fatma Korkmaz


Fadim Korkmaz

Adıgüzel Uluçam

2023/404

Yenidoğan/Yenice

316/4

119,94

İbrahim Kasalak

2023/406

Yenidoğan/Yenice

262/59

147,31

Hanife Uzunel



101/50

15,84-147,94

"

2023/408

Yenidoğan/Yenice

101/52

83,34

Emin Öğütcü

2023/410

Yenidoğan/Yenice

262/54

3,71

Yücel Dikmen

2023/412

Yenidoğan/Yenice

263/162

14,86

Makbule Doğanbey

2023/414

Yenidoğan/Yenice

317/181

42,24

Dudu Göksu



Fadim Göksu

İsmail Göksu

2023/416

Yenidoğan/Yenice

316/8

208,81

Ahmet Ali Sarıtaş












Şeref Uzunçay

Ali Bilgiç

İsmail Bilgiç

Meryem Uluçam

Fatma Dukkaya

Nazife Sütcü

Fatma Bilgiç

Kamil Bilgiç

Ahmet Bilgiç

Akif Bilgiç

Nuray Kayar

Habibe Sarıcan

2023/418

Yenidoğan/Yenice

263/126

149,74

Halil Turgutlu

2023/420

Yenidoğan/Yenice

101/51

209,74

Ayşe Karabağ


101/49

106,32

Yakup Düzyol

Havva Serter

Yusuf Düzyol

Halime Çayır

Nuri Danışman

Mehmet Düzyol

Fatma Danışan

Fatih Danışman

Zeynep Aydemir

Kerime Karabağ







2023/422

Yenidoğan/Yenice

101/45

5,14

Zaide Filiz

2023/424

Yenidoğan/Yenice

101/48

56,25

Fatma Göksu

2023/426

Yenidoğan/Yenice

317/173

50,52

Halime Kaleli

2023/428

Yenidoğan/Yenice

317/168

13,19

İsmail Turgutlu

2023/430

Yenidoğan/Yenice

317/175

253,72

Nazife Uluçam

#ilangovtr Basın No: ILN01838168