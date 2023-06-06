T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Davacı TEDAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
Dosya No
YER
Ada-Parsel
İrtifak/Kamulaştırma - Alan m²
Adı-Soyadı
2023/346
Karaali
235/40
1273,65
Rafet Ceylan
2023/350
Karaali
185/61
42,43
Rabia Gün
2023/352
Karaali
237/23
645,14
Keziban Erdoğmuş
2023/354
Karaali
237/14
221,25
Musa Erdoğmuş
2023/356
Karaali
180/111
615,32
Ayşe Erdoğmuş
2023/358
Karaali
180/121
768,09
Hanife Erdal
2023/360
Karaali
180/123
150,48
Hasan Çimen
2023/362
Karaali
180/135
7,12
Ahmet Karadayı
2023/364
Karaali
180/130
548,83
İbrahim Kocadayı
2023/366
Karaali
182/31
560,87
Hasan Kurt
2023/368
Karaali
180/117
9,52
Ahmet Karadayı
2023/370
Karaali
237/29
31,79
Osman Diri
2023/372
Karaali
235/39
8,89
Fatma Ceylan
2023/374
Karaali
205/196
2,11 - 34,11
Yaşar Erdoğmuş
180/113
498,75
"
2023/376
Karaali
237/27
490,41
Mustafa Sürer
2023/378
Karaali
106/125
135,42
Adem Arınç
2023/380
Karaali
185/59
22,03
Fatma Gün
Safiye Gürkan
Seyfeddin Gün
Fatih Gün
Hacer Hökkaş
2023/382
Karaali
180/122
604,35
Hüseyin Karadayı
2023/384
Karaali
237/24
22,87
Mehmet Ağar
2023/386
Karaali
237/22
367,41
Şeref Erdal
Fatih Erdal
2023/388
Karaali
180/139
171,13
Veli Gürkan
2023/390
Karaali
237/28
361,77
Emre Erdoğmuş
Gülfe Erdoğmuş
2023/392
Karaali
205/195
40,16
Ayşe Çağlak
2023/394
Karaali
180/120
799,42
Mehmet Pek
2023/396
Yenidoğan/Yenice
263/132
102,06
İsmail Turgutlu
2023/398
Yenidoğan/Yenice
263/128
121,4
Elmas Tüfekci
317/167
9,25
Mehmet Tüfekci
2023/400
Yenidoğan/Yenice
317/171
107,78
Gülfe Çambel
2023/402
Yenidoğan/Yenice
316/9
93,78
Fatma Korkmaz
Fadim Korkmaz
Adıgüzel Uluçam
2023/404
Yenidoğan/Yenice
316/4
119,94
İbrahim Kasalak
2023/406
Yenidoğan/Yenice
262/59
147,31
Hanife Uzunel
101/50
15,84-147,94
"
2023/408
Yenidoğan/Yenice
101/52
83,34
Emin Öğütcü
2023/410
Yenidoğan/Yenice
262/54
3,71
Yücel Dikmen
2023/412
Yenidoğan/Yenice
263/162
14,86
Makbule Doğanbey
2023/414
Yenidoğan/Yenice
317/181
42,24
Dudu Göksu
Fadim Göksu
İsmail Göksu
2023/416
Yenidoğan/Yenice
316/8
208,81
Ahmet Ali Sarıtaş
Şeref Uzunçay
Ali Bilgiç
İsmail Bilgiç
Meryem Uluçam
Fatma Dukkaya
Nazife Sütcü
Fatma Bilgiç
Kamil Bilgiç
Ahmet Bilgiç
Akif Bilgiç
Nuray Kayar
Habibe Sarıcan
2023/418
Yenidoğan/Yenice
263/126
149,74
Halil Turgutlu
2023/420
Yenidoğan/Yenice
101/51
209,74
Ayşe Karabağ
101/49
106,32
Yakup Düzyol
Havva Serter
Yusuf Düzyol
Halime Çayır
Nuri Danışman
Mehmet Düzyol
Fatma Danışan
Fatih Danışman
Zeynep Aydemir
Kerime Karabağ
2023/422
Yenidoğan/Yenice
101/45
5,14
Zaide Filiz
2023/424
Yenidoğan/Yenice
101/48
56,25
Fatma Göksu
2023/426
Yenidoğan/Yenice
317/173
50,52
Halime Kaleli
2023/428
Yenidoğan/Yenice
317/168
13,19
İsmail Turgutlu
2023/430
Yenidoğan/Yenice
317/175
253,72
Nazife Uluçam