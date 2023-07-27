T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Davacı TEDAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
Dosya No
YER
Ada-Parsel
İrtifak/Kamulaştırma - Alan m²
Adı-Soyadı
2023/472
Konya-Beyşehir-Yenidoğan/Yenice
316 ada 3
84,06 m²
Kadir Göksu
2023/492
Konya-Beyşehir-Üzümlü
721 ada 3
5,78 m²-1159,18 m²
Süleyman Kösemen
2023/494
Konya-Beyşehir-Üzümlü
721 ada 25
487,33 m²
Adem Kırbaş
2023/496
Konya-Beyşehir-Üzümlü
672 ada 177
184,71 m²
Halil İbrahim Sülek
2023/498
Konya-Beyşehir-Üzümlü
672 ada 175
188,01 m²
Hediye Sekitaş
2023/500
Konya-Beyşehir-Üzümlü
672 ada 173
38,05 m²
Mehmet Yaşar