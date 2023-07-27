T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27 Temmuz 2023

Davacı TEDAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No

YER

Ada-Parsel

İrtifak/Kamulaştırma - Alan m²

Adı-Soyadı

2023/472

Konya-Beyşehir-Yenidoğan/Yenice

316 ada 3

84,06 m²

Kadir Göksu

2023/492

Konya-Beyşehir-Üzümlü

721 ada 3

5,78 m²-1159,18 m²

Süleyman Kösemen

2023/494

Konya-Beyşehir-Üzümlü

721 ada 25

487,33 m²

Adem Kırbaş

2023/496

Konya-Beyşehir-Üzümlü

672 ada 177

184,71 m²

Halil İbrahim Sülek

2023/498

Konya-Beyşehir-Üzümlü

672 ada 175

188,01 m²

Hediye Sekitaş

2023/500

Konya-Beyşehir-Üzümlü

672 ada 173

38,05 m²

Mehmet Yaşar

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