T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 06 Temmuz 2023

ESAS NO: 2021/142 Esas

DAVALI: VALERIIA ANYSYMOVA SİPER Budak Mah. 112814 Sk. No:32/2 Hüyük/ KONYA

Davacı Bekir Siper tarafından aleyhinize açılan boşanma davası nedeni ile,

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye yurt dışı ilgili makamlarına defaten çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesi ile, davalının evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacak davranışlar sergilediğini, bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocuklar Aysel Siper ve Aylin Siper'in velayetlerinin tarafına verilmesini, tarafına 50.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep etmekle, dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olan iş bu ilana karşı 6100 sayılı HMK'nın 122,126,127,128,129 ve 131.maddeleri uyarınca iki haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 12/10/2023 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.