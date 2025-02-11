T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 11.02.2025 - 00:01

T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/251 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Balıkesir İli Bigadiç ilçesi OsmancaMahallesi

MEVKİİ: Çakmaklık

PAFTA NO:

ADA NO: 101

PARSEL NO: 12

VASFI: Tarla

YÜZ ÖLÇÜMÜ: 2.037,64

MALİKİN ADI VE SOYADI: Devran Demir

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu taşınmazın bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tescil.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/251 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.