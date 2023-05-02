T.C. BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 02 Mayıs 2023

AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA

ESAS NO: 2022/178 Esas

DAVALI: OĞUZHAN K. YILDIRIM Hürriyet Mah. Dumlupınar Cad. Melih Apt. K:1 D:1 Bilecik Merkez/ BİLECİK

Davacı Tevdihe K. Yıldırım tarafından davalı Oğuzhan K. Yıldırım aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının ön inceleme tutanağında; ön inceleme aşamasının tamamlanmış olup, taraflar arasında sulhun gerçekleşmediği ve sonraki celse tahkikat aşamasına geçilmesine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/07/2023 günü saat: 13:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen celse tahkikat aşamasına geçileceği, tahkikat aşamasının sonunda ayrıca davetiye gönderilmeden sözlü yargılama aşamasına geçileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve HMK Md. 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verilebileceği davalı taraf yönünden tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.