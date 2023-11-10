T.C. BİNGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

ESAS NO: 2022/470 Esas

Davacı, MEHMET ARTIKARSLAN ile Davalı, BİNGÖL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

T.M.K. 713/4 Maddesi uyarınca dava konusu Bingöl ili, Merkez ilçesi, Karşıyaka mahallesi, 518 ada 27 parsel numaralı 2468,71 m2 taşınmazda hak ve ilgisi bulunanların son ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıdaki esas numarası yazılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur.