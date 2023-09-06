T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06 Eylül 2023

Sayı: 2019/381 Esas

Davacı, HAŞİM BOZKURT ile Davalı, BİRECİK MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Keskince Mahallesi'nde davacı Haşim Bozkurt tarafından 35 yıldır kullanıldığı iddia edilen 7453.801 m2'lik tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur

Adres: BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ