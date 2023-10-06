T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

Sayı: 2021/165 Esas

Davacı, CEMİLE DURAP ile Davalı, BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Dışlık Mahallesi'nde davacı Cemile Durap tarafından 35 yıldır kullanıldığı iddia edilen N40-D-15-A paftasında kayıtlı 32.282,32 m2 lik ekli krokide A harfi ile gösterilmiş olan ve idari yönden parsellenerek 116 parsel nolu taşınmaz içerisinde kalan taşınmaz ile Dışlık köyüN40-D-10-D paftasında kayıtlı 67.252,79 m2 alanlı ekli krokide B harfi ile gösterilmiş olan idari yönden yapılan parselasyon sonucu dışlık köyü 153 parsel sayılı tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ