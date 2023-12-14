T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2018/240 Esas 20/11/2023
Davacı, HÜSEYİN ŞAHİN ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusuŞanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Akarçay Mahallesi'nde davacı Hüseyin Şahin tarafından 45 yıldır kullanıldığı iddia edilen Akarçay 52 parselde 72/216 paylık Ahmet oğlu Alo adına kayıtlı taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur
#ilangovtr Basın No: ILN01950200