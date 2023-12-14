T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14 Aralık 2023

Sayı: 2018/240 Esas 20/11/2023

Davacı, HÜSEYİN ŞAHİN ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusuŞanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Akarçay Mahallesi'nde davacı Hüseyin Şahin tarafından 45 yıldır kullanıldığı iddia edilen Akarçay 52 parselde 72/216 paylık Ahmet oğlu Alo adına kayıtlı taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur