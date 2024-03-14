Yayınlanma: 14.03.2024 - 00:00

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/1037 Esas 

Konu: ilan metni

İLAN METNİ

Davacı Müslüm Yavuz tarafından yaklaşık 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Akarçay Mahallesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 339 parsel içerisinde yer alan 17.138,04 m2'lik (Pafta No:040-A-06-B/07/A) taşınmaz hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur. 05/03/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02000910