T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/1037 Esas
Konu: ilan metni
İLAN METNİ
Davacı Müslüm Yavuz tarafından yaklaşık 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Akarçay Mahallesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 339 parsel içerisinde yer alan 17.138,04 m2'lik (Pafta No:040-A-06-B/07/A) taşınmaz hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur. 05/03/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02000910