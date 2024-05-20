T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2021/918 Esas 04/01/2024
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik ilçesi Uğurcuk Mahallesinde bulunan 594 nolu parselde bulunan (n.40.d.16.a) davacı Aydın ARSLAN tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 24508,10 m2'lik tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02035034