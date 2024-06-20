T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/526 Esas 14/06/2024
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Meteler Mahallesi'nde davacı Seydi POLAT tarafından 25 yıldır kullanıldığı iddia edilen 122 ada 1 parsel, 120 ada 1 parsel ve 120 ada 7 nolu parselde bulunan( pafta no:N39-C-19-C) taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02050479