Yayınlanma: 26.12.2024 - 00:01

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1247 Esas 16/12/2024

Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik ilçesi Dışlık Mahallesi 103 Nolu parselde kain olan ve haritada(EK-1) C1 harfi ile gösterilen yaklaşık 96.000-97.000 m2m2'lik Nafile Açar tarafından 40 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.