Yayınlanma: 14.03.2025 - 00:01

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/1371 Esas 25.02.2025

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Mezra Mahallesi'nde kain 1522 parsel içerisinde bulunan ve ekli krokide A rumuzu ile gösterilen 2.772,18 m2'lik taşınmaz ve B rumuzu ile gösterilen 1.890,33 m2'lik Mehmet Kılıç tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.