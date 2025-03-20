T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/1239 Esas 10.03.2025 İLAN
Dava konusu Şanlıurfa İli Birecik ilçesi Dışlık Mahallesinde bulunan 103 nolu parsel içerisinde yer alan A harfi ile gösterilen 35.888,83 m2'lik KÜBRA SELVİ DURAP tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02192252