T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı : 2024/185 Esas 17/01/2025
Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu yer: Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi
Mahallesi: Almaşar Köyü
Parsel No: 565
Vasfı: Tarla
Yüz ölçümü: 116.436,00 m2
Malikinin Adı Soyadı: Salih Çelikoğlu-27032511168,Eyüp Çelikoğlu-27035511004,
Halil Çelikoğlu-27041510886, Mehmet Çelikoğlu-52978646704, A.Kadir Çelikoğlu-27029511232,
Kamulaştırmayı Yapan Kurumun Adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın Hazine adına tapuda tesciline karar verilmesi talepli mahkememizde 2024/185 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 17/01/2025