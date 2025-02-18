T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:01

T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı : 2024/185 Esas 17/01/2025

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu yer: Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi

Mahallesi: Almaşar Köyü

Parsel No: 565 

Vasfı: Tarla

Yüz ölçümü: 116.436,00 m2

Malikinin Adı Soyadı: Salih Çelikoğlu-27032511168,Eyüp Çelikoğlu-27035511004,

Halil Çelikoğlu-27041510886, Mehmet Çelikoğlu-52978646704, A.Kadir Çelikoğlu-27029511232,

Kamulaştırmayı Yapan  Kurumun Adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın Hazine adına tapuda tesciline karar verilmesi talepli mahkememizde 2024/185 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 17/01/2025

#ilangovtr Basın No: ILN02171222