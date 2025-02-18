T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2024/200 Esas 17/01/2025
Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu yer: Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi
Mahallesi: Çoğan Köyü
Parsel No: 1104
Vasfı: Tarla
Yüz ölçümü: 2.500 m2
Malikinin Adı Soyadı: Mahmut Sertdemir-48940781078
Kamulaştırmayı Yapan Kurumun Adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın Hazine adına tapuda tesciline karar verilmesi talepli mahkememizde 2024/200 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 17/01/2025
#ilangovtr Basın No: ILN02171246