T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:01

T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: 2024/222 Esas 17/01/2025

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu yer: Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi

Mahallesi: Çoğan Köyü

Parsel No: 1583 

Vasfı: Tarla

Yüz ölçümü: 9.900,00 m2

Malikinin Adı Soyadı: Cemile Kaya-11478029844, Dilek Kaya-11379033186, 

Emine Salur-11415031916,Hüseyin Kaya-11442031040 ,

Metin Kaya-11364033696

Kamulaştırmayı Yapan  Kurumun Adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın Hazine adına tapuda tesciline karar verilmesi talepli mahkememizde 2024/222 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 17/01/2025

#ilangovtr Basın No: ILN02171292