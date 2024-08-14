T.C. BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/545 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu İBRAHİM YILMAZCAN (TCKN15410898680) tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen Dalocak Mah. ekli krokide C harfi ile gösterilen 8.797,87 m2 ve ekli krokide B harfi ile gösterilen 14.571 m2'lik taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur. 04/01/2023