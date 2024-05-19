T.C. BİRECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.05.2024 - 00:00

Sayı: 2023/749 Esas 10/05/2024

Konu: Gaip MÜSLÜM İRGİN

İLAN METNİ

Talep edenler Mustafa İrgin ve Tülay İrgin Salih, ŞANLIURFA ili, BİRECİK ilçesi, MEYDAN mah/köy, nüfusa kayıtlı, TÜLAY VE MUSTAFA oğlu, 07/03/1988 doğumlu, 55321568128 T.C. Kimlik Nolu, MÜSLÜM İRGİN'in 1991 yılından beri kaybolduğunu belirterek gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olmakla;

Yukarıda adı geçen kişi hakkında haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde içerisinde Mahkememizin 2023/749 esas sayılı dosyasına müracaatları, yine bu süre içerisinde gaibin bizzat kendisinin müracaat etmesi T.M.K.nun 32 ve 33.maddeleri gereğince ilan olunur.

GAİP: MÜSLÜM İRGİN TCKN:55321568128