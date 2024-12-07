T.C. BİSMİL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 07.12.2024 - 00:00

Sayı: 2023/2 Ort. Gid. Satış 04/12/2024 Konu: ilanen tebliğ İLANEN TEBLİĞDİR.

(Satış ilanı tebliğidir.)

Satış memurluğumuzca satışın karar verilen BİSMİL İLÇESİ KÖSELİ KÖYÜ136 ADA 1 PARSEL İLE YİNE BİSMİL İLÇESİ KÖSELİ KÖYÜ 140 ADA 1 PARSEL de kayıtlı tarla vasfındaki susuz tarlaların; Birinci ihalesinin 18-25/12/2024 tarihi saat 10:02 ile ikinci ihalesinin 16-23/01/2025 tarihi saat 10:02de satışı gidileceğinden: Aşağıda isimleri bulunun hissedarlara çıkartılan tüm tebliğlerini ve adres araştırmalarına rağmen tebliğ yapılmadığı veya usule uygun tebliğ olmadığından Tebliğat kanunu hükümleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu satış ilanının taraflara ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

İLANEN TEBLİĞ OLAN İLGİLİLER:

1-YUNUS EMRE KAPLAN -13828993676

2-BEDRİYE ÖCAL -34144317120

3-CAFER KAPLAN -13810994230

4-NEVZAT GÜLTEKİN -34168316338

5-TURĞUT KOÇ-36103251810

6-MELİHA YÜKSEL -12815027400

7-SALİHAN YÜKSEL-12818027346

8-MEHMET AKİF BULUT -11444073116

9-DENİZ KOÇAŞ-13858992656

10-COŞKUN BULUT -11606067748

11- MEHMET FATİH BULUT -11381075242

12-ERKAN GÜLTEKİN -34090318974

13-FESİHA GÜLTEKİN-34177316046