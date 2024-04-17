T.C. BİTLİS SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/577 Esas
Davacı Malile Hazinesi tarafından hasımsız olarak açılan mirasçılık talepli davasında vefat eden TC:32935130040 LÜTFİYE KARAYILANOĞLU'nun mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadıkları, hak sahiplerinin ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıliçin de mahkememize gelerek mahkememizin 2023/577 esas sayılı dosyasına mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri, ilan süresinde mirasçılık sıfatını bildirmedikleri takdirde miras sebebiyle istihkak ve davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla payının devlete geçeceğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.22/03/2024
MİRAS BIRAKAN:
T.C. KİMLİK NO: 32935130040
ADI SOYADI: LÜTFİYE KARAYILANOĞLU
BABA ADI: SALİH
ANA ADI: REYHAN
DOĞUM TARİHİ: 01/07/1885
DOĞUM YERİ: BİTLİS
#ilangovtr Basın No: ILN02017539