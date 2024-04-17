T.C. BİTLİS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:00

Sayı: 2023/577 Esas

Davacı Malile Hazinesi tarafından hasımsız olarak açılan mirasçılık talepli davasında vefat eden TC:32935130040 LÜTFİYE KARAYILANOĞLU'nun mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadıkları, hak sahiplerinin ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıliçin de mahkememize gelerek mahkememizin 2023/577 esas sayılı dosyasına mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri, ilan süresinde mirasçılık sıfatını bildirmedikleri takdirde miras sebebiyle istihkak ve davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla payının devlete geçeceğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.22/03/2024

MİRAS BIRAKAN:

T.C. KİMLİK NO: 32935130040

ADI SOYADI: LÜTFİYE KARAYILANOĞLU

BABA ADI: SALİH

ANA ADI: REYHAN

DOĞUM TARİHİ: 01/07/1885

DOĞUM YERİ: BİTLİS