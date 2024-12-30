Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:01

T.C. BODRUM 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/1095 Esas

DAVALI : KENAN ÖZCAN Çırkan Mah. Gazi Mehmet Topal Sokak No :3/1, Bodrum/ MUĞLA

Davacı Şebnem Özcan tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafça; davalı ile uzun zamandır iletişim kuramadığı, kendisinin nerede olduğunu bilmediği, evlilik birliğinin bir amacının kalmadığı, davalıdan boşanmak istediğini ve müşterek çocukların velayetlerinin ve tüm yasal haklarının kendisine verilmesi talebinde bulunulmuştur.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste tanınmıyor olmanız sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/03/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirdeH.M.K. 147.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere yayınlandığı günden başlayarak 7.günün sonunda tebliğin yapılmış sayılacağına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.