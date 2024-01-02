T.C. BODRUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 02 Ocak 2024

ESAS NO: 2015/1230

DAVALI: ŞAKİR ESENDEMİR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan), Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce verilmiş olan 13/10/2023 tarihli ara kararında;

1- Mahkememizin 12/10/2023 tarihli İhtiyati HAciz Kararındaki davalı ve dahili davalıların menkulleri üzerine konulan (araçlar ve banka hesapları dahil olmak üzere) İhtiyati Haczin bu yönden KALDIRILMASINA, itirazında bu kısmı ile KABULÜNE,

Önceki tarihli ilanda"menkuller üzerinden kaldırılması" ibaresi sehven yer aldığından ilan metninde, maddi hata yer alan kısım değiştirilerek bu kez bu nedenle ilanın hata içeren kısmı düzeltilerekyukarıdaki şekilde yenilenmesine çıkarılmasına karar verilmiştir.21/12/2023