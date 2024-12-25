T.C. BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. BODRUM 1.( SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI : 2024/6 Ort. Gid. Satış

HİSSEDARLAR : 1- AHMET SULHİ KÖSEOĞLU (Hayrullah oğlu) İşkembeci Yaver

Sok. Meltem Apt. No:10 D:9 Ortaköy Beşiktaş/ İSTANBUL

2- MEHMET CEVAT SEZER (Mehmet Nurettin Oğlu) Kumbahçe

Mah. Zeri Müren Cad.No:17 K:3 Bodrum/ MUĞLA

3- ERDAL ÖZ (Şefik Oğlu) Maçka Tuncel Apt. No:33 D:12 Teşvikiye

Şişli/ İSTANBUL

4- MEHMET MURAT YÖRÜKOĞLU (Mustafa Orhan Oğlu) İren

Sitesi No:3 Bodrum/ MUĞLA

5- HALUK DÜNYA ÖZBUDUN - Cem Hayrullah oğlu, 1996 dğ.lu,

Sunnyside / Amerika Birleşik Devletleri

Satışa konu Muğla ili, Bodrum ilçesi, Eskiçeşme mahallesi, Değirmenburnu mevkii, 821 Ada, 28 Parsel sayılı 2.379,06 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz; ortaklığın giderilmesi kararından dolayı satışa çıkartılmış olup, söz konusu satış ilânı bilinen adreslerine tebligat yapılamayan ve başkaca adresleri de tespit edilemediğinden adresleri meçhul sayılan yukarıda kimlik bilgileri ve bilinen son adresleri yazılı hissedarlara ilânen tebliğine karar verilmiş olup, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabileceği ilgililere ilânen tebliğ olunur.