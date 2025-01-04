T.C. BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/13 TEREKE SATIŞ
Bodrum 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/34 Tereke sayılı dosyasından verilen satış kararı uyarınca; aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 Tereke Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.150.000,00
1
Taşıt
48NY277 Plakalı , 2017 Model , BMW Marka , X3 Tipli , B2091545 Motor No'lu , WBAWW1109H0F82852 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1592cm3 , Rengi Gri , -Aracın 14.111 Km'dedir.
-Sağ arka yan tamponda sürtmeye dayalı çizikler bulunduğu,
-Sağ arka kapı alt kısmı ve çamurlukta sürtmeye dayalı ezilme çizik vardır.
-Sağ ön çamurlukta çizikler vardır.
-Ön tamponda çizikler vardır.
-Kaportada yer yer güneş yanıkları oluşmaya başlamıştır.
-Kontak anahtarı vardır.
-Ruhsatı vardır.
-Stepne ve kriko görülemedi.
-Lastikler bitik durumdadır.
-Jantlar iyi durumdadır.
-Aracın aküsü bitik durumda olduğu için araç çalıştırılamadı, motor ve elektriksel aksam kontrol edilemedi.
-Koltuklarve iç aksam iyi durumdadır.
-Teyp vardır.
-Aracın Cevahir Sk. Konacık Mah. Bodrum/Muğla adresinde bulunan Mesut Gönül Yeddiemin Otoparkında bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri:
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 11:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:04
30/12/2024 (İİK m.114/4)