T.C. BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 04.01.2025 - 00:01

T.C. BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/13 TEREKE SATIŞ

Bodrum 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/34 Tereke sayılı dosyasından verilen satış kararı uyarınca; aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 Tereke Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

2.150.000,00

1

Taşıt

48NY277 Plakalı , 2017 Model , BMW Marka , X3 Tipli , B2091545 Motor No'lu , WBAWW1109H0F82852 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1592cm3 , Rengi Gri , -Aracın 14.111 Km'dedir.

-Sağ arka yan tamponda sürtmeye dayalı çizikler bulunduğu,

-Sağ arka kapı alt kısmı ve çamurlukta sürtmeye dayalı ezilme çizik vardır.

-Sağ ön çamurlukta çizikler vardır.

-Ön tamponda çizikler vardır.

-Kaportada yer yer güneş yanıkları oluşmaya başlamıştır.

-Kontak anahtarı vardır.

-Ruhsatı vardır.

-Stepne ve kriko görülemedi.

-Lastikler bitik durumdadır.

-Jantlar iyi durumdadır.

-Aracın aküsü bitik durumda olduğu için araç çalıştırılamadı, motor ve elektriksel aksam kontrol edilemedi.

-Koltuklarve iç aksam iyi durumdadır.

-Teyp vardır.

-Aracın Cevahir Sk. Konacık Mah. Bodrum/Muğla adresinde bulunan Mesut Gönül Yeddiemin Otoparkında bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:04

30/12/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No: ILN02150400