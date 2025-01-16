Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:01

T.C.BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/79 Esas

Davacı Turan Küken tarafından davalılar Maliye Hazinesi ile Bodrum Belediye Başkanlığı aleyhine Muğla ili, Bodrum ilçesi, Pınarlıbelen mahallesi 103 ada 7 parsalde taşınmaz hakkında Mahkememize 2024/79 Esas sayılı dava dosyası açılmış olup, Dava konusu Muğla ili, Bodrum ilçesi, Pınarlıbelen mahallesi 103 ada 7 parsalde taşınmaza ilişkin mahkememizde işbu dava açılmış olmakla dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin TMK'nın 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde tescile karar verilebileceği ilanen tebliğ olunur.12/02/2024