T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2017/461 Esas

DAVALI: Yasemin Gündüz - 1/1268 Vıctorıa Ave., Chatswood, Nsw 2067 Sydney Australıa

Davacı Özcan Kocabaş tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescildavası dosyasında, bilinen tek yurt dışı adresine tebligat çıkarıldığı ancak bila tebliğ döndüğü görülmüş olmakla, yurt dışında ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle:Muğla İli, Bodrum İlçesi, Sazköy, Güvercinlik Mevkii, 1 Parsel sayılı, 75.400 m²'lik taşınmazdaki 75000/33264000 hisse karşılığı olan dava konusu taşınmazın Halil Gümüşel'in zilyetliğinde iken davacı Özcan Kocabaş'a satış yoluyla zilyetliğinin devredildiğini, davacı tarafından zilyetliği devralınan taşınmaz üzerine 2 katlı ev inşaatı yapıldığını, kapatılan Mumcular Belediye Başkanlığı kayıtlarında da 1984 yılında 88,50 m²'lik ev inşaatına başlandığını, 1987 yılında inşaatın kaçak olması nedeniyle durdurulması akabinde 3290 Sayılı İmar Affı Yasası'ndan yararlandığını ve para cezalarının davacı tarafından ödendiğini, davacının zilyetliğinde bulunan dava konusu taşınmaza ilişkin Mumcular Belediye Başkanlığı'na bina vergisi, çevre temizlik vergilerini düzenli olarak yatırdığını, imar affı kapsamında 31/12/1991 tarihinde Milas Ziraat Bankası Şubesi'nden 7.047.500-TL ödemesini yaptığını, 2009 yılında yapılan imar planı düzenlemesi neticesinde dava konusu taşınmazın Muğla İli, Bodrum İlçesi, Güvercinlik Mahallesi, Tapunun N19DD13D Pafta, 102 Ada, 11 Parselde kayıt edildiğini, 1963 yılında yapılan tapulama çalışmasında tutulan tutanaklarda tapu kayıt maliklerinin bölgede tanınmadıkları, taşınmazlar üzerinde varlıklarının bulunmadığı ve Cumhuriyet kurulmadan öldüklerinin tespit edildiğini, yapılan kadastro tespitinde hissedar olarak adı geçen ancak hiçbir zaman taşınmazda zilyet olmayan kişiler adına tescil edildiğini beyan ederek, davanın kabulü ile Muğla İli, Bodrum İlçesi, Sazköy, Güvercinlik Mahallesi, 102 Ada, 11 Parselde Hüseyin:oğlu, Hasan, Ayşe, Abdullah Kızı, Fatma: Abdullah Kızı adlarına kayıtlı tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesini talep ve dava konusu etmiştir.

HMK’nın 122. maddesi uyarınca, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesindeki ileri sürdüğü tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, dilekçeniz ile birlikte tüm delillerinizi, hangi vakıanın delili olduğunu belirtmeniz, elinizdeki delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bulunabilmesini sağlayan bilgileri açıklamak zorunda olduğunuz İHTAR olunur.

Duruşma Günü: 24/10/2024 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.