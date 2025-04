Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:01

T.C. BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/506 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce Muğla ili, Milas ilçesi, Bozalan Mahallesi, Cilt No: 28, Hane No: 32, Birey Sıra No: 1 de kayıtlı, 19991569212 T.C. Kimlik numaralı Mehmet' in (soy adı olmayan) mirasçılarının; Türk Medeni Kanunu Madde 594 gereği; hak sahiplerinin son ilândan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, bildirilmediği ve şahsın mirasçıları tespit edilemediği taktirde istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere Mehmet' in mirasının devlete geçeceği ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.