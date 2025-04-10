T.C. BODRUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:01

T.C. BODRUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas no: 2021/18 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa, FAİK MARANGOZ ' a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Maltepe Köyü Rize ili Çayeli ilçesicilt no: 32 hane no: 8 nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Fatma oğlu, 50758597512 T.C. Kimlik Numaralı müteveffa FAİK MARANGOZ , 26/05/2021 tarihinde vefat etmiş olup,

Müteveffa FAİK MARANGOZ ile ilgili olarak alacak ve borçları olan ilgililerin alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde varsa alacak ve borçlarını mahkememiz dosyasına kaydettirmeleri aksi halde iflâsa müteallik muamelelerin tatbikine devam edileceği, masrafı peşin verilmediği takdirde iflâsın kapatılacağı hususu ilgililere ilân olunur.