Yayınlanma: 05.03.2025 - 00:01

T.C. BODRUM 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/46 Esas

Davacılar HAKİME ŞENLEN, ÖMER HALİLOĞLU ile Davalılar ABDULLAH TAN, ADNAN SARITAŞ, AHMET ÇETOK, AHMET ÇETOK, AHMET HAMDİ ORHAN, ALİ SARITAŞ, ATİYE AKGÜL, AYDIN HİLMİ ORHAN, AYFER KOCA, AYSUN AYHAN KARADAĞ, AYŞE ORHAN, BEDRİYE MUT, CELAL ESEN, EDİBE CAN, ELİF GENÇ, EMEL MUHTAROĞLU, EMİN ATILGAN, EMİNE SEVGİ KARABOĞA, ENVER ESEN, FATMA -, FATMA AKDENİZ, FATMA BAŞOL, FATMA ERGEN, FATMA GÜL, FATMA SAĞIROĞLU, FATMA ŞENGÜL, FATMA YİĞİT, FİGEN CAN, GÜLİZAR ÇELİK, GÜLSÜM BAŞOL, HALİL ÇETOK, HAMDİ SARITAŞ, HASAN ATEŞCAN, HASAN ORHAN, HASAN ORHAN, HASAN SATITAŞ, HATİCE KOZAK, HAYRİYE ARAS, HAYRİYE TAN, HİLMİ BEDRİ ORHAN, HÜSEYİN ORHAN, HÜSEYİN SARITAŞ, KADİR ESEN, KORKMAZ ESEN, MEHMET ÇETOK, MEHMET ALİ ORHAN, MEHMET ALİ TAN, MEHMET ZEKİ SARITAŞ, MENSURE ÇETOK, MENSURE YILDIRIM, MERGUBE AKÇA, MUSTAFA ÇETOK, MÜCDET ORHAN, MÜNEVVER BACAKSIZ, MÜNİRE SİNAL, NAGİHAN ÇELİKER, NİLÜFER ÇAKIR, NURHAYAT ÖZER, NURİ ESEN, ÖZCAN POLAT, PAKİZE KUŞ, PERAY ÇINAR, SALAHATTİN ORHAN, SALİH ATEŞCAN, SEMİHA AYAZÖZ, SEMİHA UYSAL, SERGÜL KALDIRAK, SİBEL KABASARI, SULTAN AYDIN, SÜDİYE GENÇ, SÜLEYMAN ÇETOK, ŞAKİR ÇETOK, TİJEN TAN GÜLSE, TURCEYİN BERBER, TURCEYİN ÖZEN, TURCEYİN SABANCI, ÜLFET ESEN, VEHBİ ESEN, VİCDAN ÜNLÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Muğla ili, Bodrum İlçesi, Güvercinlik Mahallesi 102 ada 13 parsel sayılı taşınmaz hakkında Mahkememize 2025/46 Esas sayılı dava dosyası açılmış olup, Dava konusu Muğla ili, Bodrum İlçesi, Güvercinlik Mahallesi 102 ada 13 parsel sayılı taşınmaza ilişkin mahkememizde işbu dava açılmış olmakla dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin TMK'nın 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde tescile karar verilebileceği ilanen tebliğ olunur.28/02/2025