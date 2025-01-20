T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/295 Esas 08/01/2025
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen İsmail TAMER' i tanıyan, gören ve bilen kişilerin ayrıca bu konuda bilgisi bulunanların mahkememize başvurup bilgi vermeleri aksi taktirde gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 08/01/2025
GAİP TC KİMLİK NO : 70705084742 ADI SOYADI : İsmail TAMER
BABA ADI : Halim
ANA ADI : Gülbahar
DOĞUM TARİHİ : 01/05/1984
DOĞUM YERİ : Boğazlıyan
İKAMETGAH ADRESİ : Kemaliye Mah. Lavanta Sk. No:12b İç Kapı No:2 Boğazlıyan/YOZGAT
#ilangovtr Basın No: ILN02157948