Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:01

T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/295 Esas 08/01/2025

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen İsmail TAMER' i tanıyan, gören ve bilen kişilerin ayrıca bu konuda bilgisi bulunanların mahkememize başvurup bilgi vermeleri aksi taktirde gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 08/01/2025

GAİP TC KİMLİK NO : 70705084742 ADI SOYADI : İsmail TAMER

BABA ADI : Halim

ANA ADI : Gülbahar

DOĞUM TARİHİ : 01/05/1984

DOĞUM YERİ : Boğazlıyan

İKAMETGAH ADRESİ : Kemaliye Mah. Lavanta Sk. No:12b İç Kapı No:2 Boğazlıyan/YOZGAT