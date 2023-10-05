T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/128 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu iptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Davalı Yıldırım Yılmaz'ın(209****298 TC kimlik nolu Necdet ve Mürvet oğlu, 18/01/1979 doğumlu ) yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilememekle, tahkikat durusmasının 15/11/2023 günü saat: 11:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasına gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.