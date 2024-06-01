T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 01.06.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1609 Esas

Davacı Serpil Oturak mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle, 09/11/2016 yılından itibaren annesi Seher Bilen'denhaber alınamadığını,Seher Bilen'ingaipliğine karar verilmesini istemiş olmakla; Gaipliği istenilen BOLU ili, SEBEN ilçesi, NİMETLİ mah/köy, 26 Cilt, 70 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, KAZIM ve EMİNE oğlu/kızı, 05/06/1963 doğumlu, 29122283672 T.C kimlik numaralı SEHER BİLEN'in hayatı veya ölümünden haberdar olanların veya tanıyan ve bilenlerin veya kendisinin işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2023/1609 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, aksi takdirde adı geçen hakkında gaiplik kararı verileceği ilanen tebliğ olunur.