Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/268

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde; Bolu ili Merkez ilçe Paşaköyde bulunan 250 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "İsmail, İbrahim, Hatice, Düriye, Ayşe ve Emine" ve Bolu ili Merkez ilçe Paşaköyde bulunan 160 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Mehmet kızı Fatma, Hatice, Tevhide ve Kamil kızı Huriye"nin kim olduklarının bilinmediği, bilinmeyen şahıslar olması sebebi ile Bolu 1.Sulh Hukuk Mah.sinin 2014/759-955 E.K.sayılı ilamı ile kendisine Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt'un kayyım tayin edildiğini belirterek; TMK 588 m.gereğince kim olduğu bilinmeyen Bolu Paşaköy 250 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "İsmail, İbrahim, Hatice, Düriye Ayşe ve Emine" ve Bolu Paşaköy 160 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Mehmet kızı Fatma, Hatice, Tevhide ve Kamil kızı Huriye"nin dava konusu taşınmazlar hisselerinin kayyımlıkla idare edilen malvarlıkları ve başkaca tüm mallarının hazineye intikali ile karar verilmesi talep edilmiş olmakla; adı geçenler hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememize bilgi verilmesi, işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendilerini tanıyanların Mahkememize bilgi için başvurmaları halinde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.