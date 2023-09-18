T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 18 Eylül 2023

Davacı BOLU İL ÖZEL İDARESİ ile davalı MUAMMER KABAKCIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında mahkememizden verilen tensip zaptı ara kararı uyarınca; KAMULAŞTIRILAN ALAN

ESAS NO: 2023/199

-Bolu İli, Merkez ilçe İhsaniye Mah. Çeşme mevkii 747 ada 27 parsel sayılı taşınmazın tapuda cinsi ARSALI AHŞAP EV olup;

-Taşınmazın toplam 537,00 m2'lik kısmının davacı idare adına daimi irtifak hakkı kurulacağı,

-TaşınmazıntapudaTam MuammerKABAKCIOĞLU adına kayıtlı olduğu;

Bolu İli, Merkez ilçe İhsaniye Mah. Çeşme mevkii 747 ada 27 parsel parsel sayılı taşınmazın davacı BOLU İL ÖZEL İDARESİ adına kamulaştırılacağı,

-Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin BOLU İL ÖZEL İDARESİ olduğu,

-Kamulaştırma Kanunun 14.Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içersinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

-Açılacak olan davalarda husumetin BOLU İL ÖZEL İDARESİNE yöneltileceği,

-Kamulaştırma Kanununun 14.Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırmaişleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare olan BOLU İL ÖZEL İDARESİ adına tescil edileceği,

-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesaptaT.C.Vakıflar Bankası T.A.Ş.Bolu Şubesine yatırılacağı,

-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihindenitibaren 10 gün içindemahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,

Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi 4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur.05/09/2023