T.C. BOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/223 Esas

MİRASÇILAR: ERKAN ŞİMŞEK

GÜLBAHAR DAŞTAN

Mahkememize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Vasiyetçi DURSUN ŞİMŞEK20/02/1992 Tarih ve 3994 yevmiye sayılı vasiyetnamesinde; "Müstakilen maliki bulunduğum Bolu ili, Merkez İlçesi, Tabaklar Mahallesi, Köyyolu mevkiinde vaki ve kain olup, tapunun 4 pafta no., 273 ada no. Ve 35 parsel numarasında kayıtlı anagayrimenkulün üzerinde kurulu bulunan binadan (A) bloktaki 40/1926 arsa paylı (7) nolu bağımsız bölümün tamamını arsa payı ve eklentileri ile birlikte ve ayrıca 34 ATP 18 plaka numaralı, 1094047 şasi seri nolu, 1990 model, C1J791R163261 motor seri nolu, Renault 12 SW marka, R1339 5VT. Tipindeki Hususi Otomobilimin tamamını, ülümüm halinde Hamit kızı, 1336 doğumlu eşim MAİDE ŞİMŞEK'e vasiyet ediyorum. Söz konusu gayrimenkulüm ile otomobilimin tamamının onun olmasını istiyorum son arzu ve isteklerim bundan ibarettir diyerek sözlerini bitirdi. " şeklinde olduğu görüldü.

Vasiyetçi DURSUN ŞİMŞEK14/04/1993 tarih ve 7542 yevmiyesayılıvasiyetnameden rücu senedinde; "(Bolu Üçüncü Noterliğince 20 Şubat 1992 tarihinde 3994 yevmiye numarası ile tasdikli vasiyetnamem ile "müstakilen maliki bulunduğum Bolu ili, Merkez İlçesi, Tabaklar Mah. Köy yolu mevkiinde vaki ve kain olup, tapunun 4 pafta, ve 273 ada ve 35 parsel numarasında kayıtlı anagayrimenkul üzerinde kurulubulunan binadan (A) bloktaki 40/1926 arsa paylı (7) nolu bağımsız bölümün tamamını arsa payı ve eklentileri ile birlikte ve ayrıca 34 ATP 18 plaka numaralı, 1094047 şasi seri nolu, 1990 model, C1J791R163261 motor seri nolu, Renault 12 SW marka, R1339 5VT. Tipindeki Hususi Otomobilimin tamamını, ülümüm halinde Hamit kızı, 1336 doğumlu eşim MAİDE ŞİMŞEK lehine vasiyet etmiş idim. Söz konusu gayirenkulüm ile otomobilimin tamanının, onun olmasını istemiştim. Şimdi bu vasiyetimin tamamından rücu ediyorum.son arzu ve isteklerim bundan ibarettir diyerek sözlerini bitirdi. "

Müteveffa tarafından düzenlettirilenyukarıda yazılı vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.