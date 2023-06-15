T.C. BOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİC. MAH. SIFATIYLA)

Yayınlanma: 15 Haziran 2023

ESAS NO: 2023/93 Esas

DAVALI: KARAKUŞ HARFİYAT MADENCİLİK PETROL İNŞAAT LOJİSTİK TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mülkiyet (Tespit İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/93 esas sırasına kayıtlı araç mülkiyetinin tespiti ve sahiplik belgesi verilmesi istemli dava konulu dosyasına davacı vekili tarafından verilen dilekçe kapsamında; davalı şirket olarak dosyada taraf olarak bulunduğunuz;

Dava dilekçesinde özetle; Karakuş Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti.'den satın alınan; Volvo L210C Marka,1998 Model, Lastik Tekerlekli Yükleyici Loder Cinsi, L120CW11209 Şase numaralı aracın mülkiyetinin davacı şirkete ait olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Tensip zaptı özetle; davacı vekilinin talebi doğrultusunda, HMK'nın 122. maddesi gereğince tensip zaptında ayrıntılı olarak belirtildiği üzere dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK 129. maddesinde belirtilen unsurları içeren cevap dilekçeniz ile birlikte varsa delillerinizi sunmanız, elinizde olan belgelerin örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamayı yapmanız, gösterdiğiniz delillerin toplanması için gerekli olan gider avansının yatırmak üzere tebliğden itibaren iki haftalık tarafınıza süre verilmesine, süresinde cevap vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu; ayrıca 28/09/2023 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, 6100 sayılı HMK'nın 320/2 Maddesi uyarınca belirlenen gün ve saate yapılacak olan ön inceleme duruşması nedeniyle sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verilebileceği hususu, Dava dilekçesi ve tensip zaptı davalıya 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29.maddeleri gereğince; ilanen tebliğine karar verilmiş olup, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.