T.C. BOLU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 23.04.2025 - 00:01

T.C. BOLU İCRA DAİRESİ'NDEN İLAMSIZ ÖRNEK 7 İLE TAKİPTE KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2022/3282 ESAS

ALACAKLI: YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ: Av. Hulusi Apaydın(TBB No: 56307)

Borazanlar Mah. Fevzibey Cad. No: 15/9 Merkez / BOLU

BORÇLU: 1- SAMİ TOK,

Kemaliye Mah. 1191 Sk. No:7 İç Kapı No:2Hendek / SAKARYA

2- TOK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

Güzeltepe Mahallesi Pembegül Sokak No: 12 İç Kapı No:3 Üsküdar / İSTANBUL

İLANEN TEBLİGAT NEDENİ: Muhatap şirketin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı adresi yıkılmış olup tebliğ imkansızlığından tebligat yapılamamıştır.

KIYMET TAKDİRİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

1- Düzce İli, Merkez İlçesi, Konuralp Mahallesi, Çiftepınarlar Mevkii, 1946 Parsel

Mahalinde Yapılan İnceleme: Düzce İli Merkez İlçesi Konuralp Mahallesi Çiftepınarlar Mevkii 1946 Parsel 1.097,00 m2 yüz ölçümlü Ahşap ev samanlık ve bahçesi, Taşınmazın 6/120 hissesi borçlu Sami TOK adına kayıtlıdır. Taşınmazın üzerinde "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhi bulunmaktadır.Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Konuralp Mahallesi 1946 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde, konut alanı lejantında ve bir

kısmının sit alanı icerisinde kaldığı belirtilmiştir. Taşınmaz arazi vasfındadır.19/02/2024 keşif tarihi itibariyle bilirkişi tarafından yapılan incelemeler neticesinde taşınmazın değerinin 3.839.500,00 TL olduğu borçlu Sami TOK'un hissesinin 191.975,00 TL olduğu kanaatine varılmıştır. Taşınmaza ait ayrıntılı bilirkişi raporu dosyamızda mevcuttur.

KIYMET TAKDİRİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

2- Ankara İli, Akyurt İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 722 ada, 10 nolu parsel

Mahalinde Yapılan İnceleme:Kıymet takdirine konu taşınmaz; Ankara İli, Akyurt İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 722 ada, 10 nolu parsel 595,00m2 yüz ölçümlü borçlu Sami TOK adan kayıtlı görünen 111/595 hissesidir. Taşınmaz Keklik Sokak üzerinde konumlu boş arsa vasfındadır. Akyurt Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı içinde, Ayrık nizam 4 kata müsaadeli, yollardan 5 mt, komşulardan 3 mt çekmeli, TAKS:0,40 ve KAKS:1,60 konut sahası içinde kalmaktadır.17/02/2024 keşif tarihi itibariyle bilirkişi tarafından yapılan incelemeler neticesinde taşınmazın değerinin 2.677.500,00 TL olduğu borçlu Sami TOK'un hissesinin 499.500,00 TL olduğu kanaatine varılmıştır. Taşınmaza ait ayrıntılı bilirkişi raporu dosyamızda mevcuttur.

Müdürlüğümüzce düzenlenen ve yukarıda özeti yazılı kıymet takdiri raporunun 7201 sayılı kanunun 29. maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Kıymet takdiri ile detaylı bilgilerin yukarıda yazılı dosyamızdan edinilebileceği TOK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (8460047651 V.N) ve yetkililerine İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/04/2025