T.C. BOLU İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:01

T.C. BOLU İCRA MAHKEMESİ

Sayı :2024/1529 20/12/2024

Konu : İlan Bolu icra Müdür Yardımcısı iken 675 Sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan Diyarbakır 09/07/1984 doğumlu (TC:24142057364) Gökhan TEKELİ;FETÖ/PDYSilahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan kovuşturma sonucu 15/01/2019 tarih 2017/168 Esas, 2019/13 Karar sayılı karar ile 6 Yıl 10 Ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2 Ceza Dairesinin 12/07/2019 tarih 2019/1063 Esas, 2019/469 sayılı kararıyla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, BAM kararının temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 10/01/2024 tarih 2021/9081 Esas, 2024/328 sayılı karar ile temyiz talebinin esastan reddi ile hükmün Onanmasına karar verilerek cezanın kesinleştiği anlaşıldığından,657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A-5 ve98/b maddeleri gereğince Kararın kesinleştiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere Devlet Memurluğunun sone erdirilmesineilişkin Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 12/06/2024 tarih 1529/4314 sayılı kararı adı geçene tebliğ edilememiş olup, yapılan araştırmalar sonucu adresi de tespit edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince memuriyetten çıkarılma kararının RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde karara karşı yetkili idare mahkemesinde dava açabileceğine,

Karar verilmiş olup ilan olunur.