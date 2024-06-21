T.C. BOZKIR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/39 Esas
Konu: Gaiplik
AYHAN AVCU ile ORHAN AVCU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ORHAN AVCU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP T.C. KİMLİK NO: 56056194040
ADI SOYADI: ORHAN AVCU
BABA ADI: ÖMER
ANA ADI: MÜMÜNE
DOĞUM TARİHİ: 20/05/1980
DOĞUM YERİ: BOZKIR
#ilangovtr Basın No: ILN02050386