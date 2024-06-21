T.C. BOZKIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.06.2024 - 00:00

Sayı: 2024/39 Esas

Konu: Gaiplik

AYHAN AVCU ile ORHAN AVCU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ORHAN AVCU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP T.C. KİMLİK NO: 56056194040

ADI SOYADI: ORHAN AVCU

BABA ADI: ÖMER

ANA ADI: MÜMÜNE

DOĞUM TARİHİ: 20/05/1980

DOĞUM YERİ: BOZKIR

#ilangovtr Basın No: ILN02050386