T.C. BOZOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30 Eylül 2023

Sayı: 2022/365 Esas

Davacılar, ALİ SUVEREN, HACI SUVEREN, HASAN SUVEREN, MEHMET İHSAN ÇERMİKLİ, SAİT SUVEREN ile Davalılar , BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit davası nedeniyle;Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Bozova İlçesi Bağlıca Köyü 420, 421, 422, 423, 424 ve 426 Parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan tapulama harici taşınmazda hak iddia eden kişilerin Bozova Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.