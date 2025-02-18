T.C. BOZÜYÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:01

T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan 07/10/2021 tarih ve 10478-9 numaralı karar ile kamulaştırılması için işlemlere başlanan İNOVA ELEKTRİK ÜRETİMSAN. VE TİC. A.Ş'ye Bilecik ilinde kurulacak olan Metristepe RES üretim tesisine isabet eden aşağıda dosya numarası ve dava konusu taşınmaz bilgileri yazılı bulunan dava konusu taşınmazların, davalı maliklere Kamulaştırma Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde pazarlığa çağrı bildirimi gönderilerek satın alma yolu denendiği fakat sonuç alınamadığından mahkememizde yukarıda esas numarası ile belirtilen dava dosyasında kamulaştırma bedelinin tespiti ile irtifak/mülkiyet tescili istemli dava açıldığı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

DOSYA NO: DAVA KONUSU TAŞINMAZ BİLGİLERİ

1-2025/33 Esas: Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Doruk köyü, 115 ada 17 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- İSMAİL GÜL (T.C. 14*******74)

2-2025/34 Esas: Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Doruk köyü, 115 ada 20parselsayılı taşınmaz

Davalılar:

1- ALİ ÜNLÜ (T.C. 50******54)

2- EMRE ÜNLÜ (T.C. 15*******80)

3- MEHMET ÜNLÜ (T.C. 15*******80)

4- NAZMİYE ÜNLÜ (T.C. 15*******38)

5- NİHAT ÜNLÜ (T.C. 15*******92)

6- SELİME DOĞRU (T.C. 33*******76)

7- ÜMİT ÜNLÜ (T.C. 15*******34)

8- YAKUP ÜNLÜ (T.C. 15*******54)

3-2025/35 Esas:Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Doruk köyü, 115 ada 24 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1-AHMET KELEŞ (T.C. 28*******54)

4-2025/36 Esas: Dava konusu Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Doruk köyü, 124 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- İSMAİL GÜL (T.C. 14*******74)

5-2025/37 Esas: Dava konusu Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Doruk köyü, 126 ada 79 parsel sayılı taşınmaz

1-EFRAYİM KELEŞ (T.C. 18*******86)

2- FAZLI KELEŞ (T.C.18*******12)

3- RAHİM KELEŞ (T.C.19*******16)

4- SABAHATTİN KELEŞ (T.C. 18*******40)

6-2025/38 Esas:Dava konusu Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeniçepni köyü, 102 ada 9 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1-EKREM ERDEM (T.C. 49*******22)

7-2025/39 Esas:Dava konusu Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeniçepni köyü, 102 ada 10 parsel taşınmaz

Davalılar:

1-EKREM ERDEM (T.C. 49*******22)

8-2025/40 Esas: Dava konusu Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeniçepni köyü,104 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- MEHMET GÖKÇE (T.C. 19*******72)

9-2025/41 Esas: Dava konusu Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeniçepni köyü,105 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1-MEHMET GÖKÇE (T.C. 19*******72)

10-2025/42 Esas: Dava konusu Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeniçepni köyü,108 ada 2 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1-MEHMET DEMİR (T.C ***********)

11-2025/43 Esas: Dava konusu Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeniçepni köyü, 108 ada 7 parsel sayılı taşınmaz

Davalılar:

1- DİLEK GÜMÜŞAY- (T.C. 16*******26)

2- FATMA ÇAMGELİŞ- (T.C. 20*******56)

3- NEŞE PINAR- (T.C 43*******46)

4- ÖZLEM KARACAN (T.C. 32*******96)

5- SELİME AŞIK- (T.C.25*******40)

6-AYŞE KIRCI - (T.C. 33*******40)

7-SADİFE KIRCI - (T.C. 33*******68)

8-SADULLAH KIRCI - (T.C.33*******62)

9-YUSUF KIRCI - (T.C.33*******22)